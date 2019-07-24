Мэтью Борн: Лебединое озеро

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Мэтью Борн сочинил свое «Лебединое озеро» в 1995 году, и с тех пор этот спектакль – мировой бестселлер, поражающий не только безграничностью фантазии автора, но и глубиной смыслов, которые можно извлечь из простенькой сказки.

«Лебединое озеро» Борна - трагическая история несчастного принца, затюканного властной матерью, и Лебедя, который оказался единственной родственной душой, но подверг Принца непереносимому испытанию.

Гений Борна превратил сказку о белом и черном лебеде и легкомысленном принце в прекрасную грустную притчу об одиночестве и о том, что против стаи идти невозможно и опасно, будь ты птица, обычный человек или особа королевских кровей. В то же время это «Лебединое озеро» – очень смешной спектакль, с элементами пародии, наполненный прекрасным английским юмором. Так что у зрителей будет повод и посмеяться в голос, и поплакать над историей, которая за все годы с момента создания балета не только не потеряла остроты, но стала еще более актуальной.