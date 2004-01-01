Мет: Ромео и Джульетта

«Ромео и Джульетта» – вторая по популярности опера Гуно после «Фауста». Но шекспировский сюжет о вечной любви, достигающей вселенского размаха, подошел манере французской лирической оперы намного больше, чем эпическая фреска Гёте.

Собственно, популярности «Фауста» – в его первой версии, написанной для парижского Театра Лирик, – «Ромео и Джульетта» обязаны своим появлением на свет: примадонна Мари Карвальо, жена директора театра, захотела повторить успех и выступить в новой опере Гуно. Авторский коллектив сохранился неизменным, Жюль Барбье и Мишель Карре написали для Гуно либретто по привычному образцу, сконцентрировавшись на центральных образах и уведя на второй план многолюдную веронскую жизнь. Впрочем, театральная практика потребовала введения нового персонажа: пажа-травести, меццо-сопрано в брючной роли.

Шарль Гуно подарил своим героям четыре проникновеннейших любовных дуэта, последний из которых представляет собой, по сути, весь заключительный акт оперы. Любовь и смерть в «Ромео и Джульетте» представлены с чувственностью и с французской изысканностью, не допускающей мрачных бездн и отчаяния.

Дирижер: Джанандреа Нозеда

Режиссер: Бартлетт Шер

Страна: США

Год: 2017

Жанр: опера

Продолжительность: 2 часа 52 минуты с одним антрактом

Актеры: Диана Дамрау, Витторио Григоло, Эллиот Мадор, Михаил Петренк