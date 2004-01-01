Ограничения: 12+

«Корсар» - один из немногих балетов классического репертуара, где не приходится оплакивать судьбу несчастных героев, неразделенная любовь комична, а предательства и покушения на жизнь не фатальны. Будучи стопроцентным блокбастером, «Корсар», при этом, до мозга костей классический балет. Виртуозные па и лирические дуэты отлично сочетаются здесь с драками и сражениями, и ни один зритель не сможет ответить на вопрос, какая из сцен – знаменитый Оживленный сад или финальное кораблекрушение – потрясла его больше.



«Корсар» часто сравнивают с «Пиратами Карибского моря», а еще со вкусным, красивым и многослойным праздничным тортом с кремом и сливками. И в этих сравнениях никакого противоречия нет. «Корсар», несомненно, одна из визитных карточек Большого театра, артистам которого свойственны не только чистота и элегантность классического танца, но и яркая, страстная актерская игра.

Действующие лица и исполнители: Екатерина Крысанова, Игорь Цвирко, Алексей Лопаревич, Денис Савин, Нелли Кобахидзе, Дарья Хохлова, Геннадий Янин, Артемий Беляков.

Хореография: Мариус Петипа

Постановка и новая хореография: Алексей Ратманский, Юрий Бурлака

Художник-постановщик: Борис Каминский

Художник по костюмам: Елена Зайцева

Дирижер-постановщик: Павел Клиничев

Художник по свету: Дамир Исмагилов