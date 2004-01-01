Корсар
Балет удивительной красоты и невероятного темперамента в постановке Большого театра
Балет удивительной красоты и невероятного темперамента в постановке Большого театра
«Корсар» - один из немногих балетов классического репертуара, где не приходится оплакивать судьбу несчастных героев, неразделенная любовь комична, а предательства и покушения на жизнь не фатальны. Будучи стопроцентным блокбастером, «Корсар», при этом, до мозга костей классический балет. Виртуозные па и лирические дуэты отлично сочетаются здесь с драками и сражениями, и ни один зритель не сможет ответить на вопрос, какая из сцен – знаменитый Оживленный сад или финальное кораблекрушение – потрясла его больше.
«Корсар» часто сравнивают с «Пиратами Карибского моря», а еще со вкусным, красивым и многослойным праздничным тортом с кремом и сливками. И в этих сравнениях никакого противоречия нет. «Корсар», несомненно, одна из визитных карточек Большого театра, артистам которого свойственны не только чистота и элегантность классического танца, но и яркая, страстная актерская игра.
Действующие лица и исполнители: Екатерина Крысанова, Игорь Цвирко, Алексей Лопаревич, Денис Савин, Нелли Кобахидзе, Дарья Хохлова, Геннадий Янин, Артемий Беляков.
Хореография: Мариус Петипа
Постановка и новая хореография: Алексей Ратманский, Юрий Бурлака
Художник-постановщик: Борис Каминский
Художник по костюмам: Елена Зайцева
Дирижер-постановщик: Павел Клиничев
Художник по свету: Дамир Исмагилов
450 р.
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