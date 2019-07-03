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Комеди Франсез: Электра / Орест

Страшный и вечно актуальный образ не имеющего оправдания зла и иссушающей душу мести...

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События: Видеотрансляции, Спектакли.

Иво ван Хове возвращается в «Комеди Франсез» с новым масштабным полотном, связанным с проклятием рода Атридов. Уточняя, что все его проекты рождаются в результате острой влюбленности в текст, ван Хове объединяет две пьесы Еврипида, «Электру» и «Ореста», одна из которых является продолжением другой.
«Электра/Орест» охватывает целый эпизод античной истории Атридов, последний из страшной цепочки преступлений и возмездий. Отец Электры и Ореста, Агамемнон, был убит своей женой и ее любовником Эгисфом после возвращения с троянской войны. Эгисф правит отныне в Аргосе, юный Орест изгнан из города, а Электра насильно выдана замуж за крестьянина. Действие «Электры» охватывает период, когда Орест, подчинившись предсказанию оракула, предстает, не раскрываясь, перед сестрой, а затем объединяется с ней для мести за отца. Вторая трагедия, «Орест», повествует о времени после убийства Орестом матери, когда он должен предстать за свое деяние перед судом.

Известный своим мастерством «раскрывать» тексты на сцене, директор амстердамского Toneelgroep вместе с актерами прославленной труппы погружается в античность, чтобы подчеркнуть социальную природу театра и вытащить из древнего мифа острое ощущение современности.

«Забудьте об «Игре Престолов», никто не разбирается в насилии так, как Еврипид» - написала критика после премьеры. У зрителей TheatreHD есть возможность убедиться в этом воочию.

  • Страна: Франция
  • Год: 2019
  • Режиссёр: Иво ван Хове
  • Актёры: Сюлиан Брахим, Кристоф Монтене, Бенжамен Лаверн, Эльза Лепуавр, Лоик Корбери, Дени Подалидес, Дидье Сандр, Гаэль Камилинди
  • Жанр: спектакль
  • Язык: французский
  • Хронометраж: 2 часа 17 минут, предварительно, без антракта
  • Возраст: 18+

Северное сияние
3 июля
19:00 (450 р.)
Цены

450 р.

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