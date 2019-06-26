Кармен-сюита / Петрушка

Ограничения: 16+

Волей афиши в один вечер объединяются два спектакля, когда-то изменившие ход балетной истории. «Петрушка» Стравинского, впервые увидевший сцену в начале ХХ века, открыл западному зрителю совершенно иной взгляд на Россию; а «Кармен», свободная и эротичная, стала настоящим вызовом для советской сцены.

Две истории о героях, живущих и идущих против правил. Петрушка, отказавшийся подчиниться воле кукловода, чем-то неуловимо связан с Кармен, для которой сама мысль о подчинении кажется противоестественной.

Спектакль по мотивам новеллы Мериме на музыку оперы Жоржа Бизе «Кармен» с оркестровкой Родиона Щедрина поставил специально для великой балерины Майи Плисецкой кубинец Альберто Алонсо. Это был редкий случай невероятного везения, но и отчаянной борьбы, когда совпало всё: мечты балерины и хореографа, Ленинская премия, позволившая Плисецкой просить о «персональном» балете; обманутые ожидания власти, ждавшей короткого «Дон Кихота», но все же позволившей сохранить, пусть и в цензурированном виде, балет в репертуаре. Там, где ждали исключительно любовных страстей, получилась мощнейшая история о том, что свобода – важнее всего. Эротичный, откровенный, гипнотический спектакль пережил смену власти и продолжает оставаться в числе самых любимых зрителями балетов.