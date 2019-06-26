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Кармен-сюита / Петрушка

Две истории о героях, живущих и идущих против правил...

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции, Балет.

Волей афиши в один вечер объединяются два спектакля, когда-то изменившие ход балетной истории. «Петрушка» Стравинского, впервые увидевший сцену в начале ХХ века, открыл западному зрителю совершенно иной взгляд на Россию; а «Кармен», свободная и эротичная, стала настоящим вызовом для советской сцены.

Две истории о героях, живущих и идущих против правил. Петрушка, отказавшийся подчиниться воле кукловода, чем-то неуловимо связан с Кармен, для которой сама мысль о подчинении кажется противоестественной.

Спектакль по мотивам новеллы Мериме на музыку оперы Жоржа Бизе «Кармен» с оркестровкой Родиона Щедрина поставил специально для великой балерины Майи Плисецкой кубинец Альберто Алонсо. Это был редкий случай невероятного везения, но и отчаянной борьбы, когда совпало всё: мечты балерины и хореографа, Ленинская премия, позволившая Плисецкой просить о «персональном» балете; обманутые ожидания власти, ждавшей короткого «Дон Кихота», но все же позволившей сохранить, пусть и в цензурированном виде, балет в репертуаре. Там, где ждали исключительно любовных страстей, получилась мощнейшая история о том, что свобода – важнее всего. Эротичный, откровенный, гипнотический спектакль пережил смену власти и продолжает оставаться в числе самых любимых зрителями балетов. 

  • Страна: Россия
  • Год: 2019
  • Хореограф-постановщик: Альберто Алонсо, Эдвард Клюг
  • Дирижёр-постановщик: Павел Сорокин
  • Художник-постановщик: Борис Мессерер, Робер Лепаж, Марко Япель
  • Актёры: Денис Савин, Екатерина Крысанова, Антон Савичев, Вячеслав Лопатин, Светлана Захарова, Денис Родькин, Михаил Лобухин, Виталий Биктимиров, Ольга Марченкова
  • Жанр: балет
  • Хронометраж: 2 часа 9 минут, с одним антрактом
  • Возраст: 16+

Северное сияние
26 июня
19:30 (450 р.)
Цены

450 р.

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