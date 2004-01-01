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Кармен

Испанское солнце, французская бесшабашность и остроумие, изысканные объяснения в любви на итальянский оперный манер

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции.

Трудно назвать другую оперу, столь популярную у публики, оперу, где каждый номер – шлягер, а исполнителям достаются столь же пристрастные взгляды и внимание слушателей. Клементин Маргейн в заглавной роли и Роберто Аланья в роли Хозе выдерживают этот экзамен с честью, разыгрывая историю о стремлении к свободе, любви и ревности, выстроенную в осовремененной постановке Ричарда Эйра. 

Страна: США

Год: 2019

Режиссёр: Ричард Эйр

Актёры: Клементин Маргейн, Роберто Аланья, Александр Виноградов, Александра Куржак

Жанр: опера

Язык: французский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 17 минут с одним антрактом

Возраст: 16+

Северное сияние
12 июня
19:30 (400 р.)
Цены

600 р.

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