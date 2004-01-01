Кармен
Испанское солнце, французская бесшабашность и остроумие, изысканные объяснения в любви на итальянский оперный манер
Испанское солнце, французская бесшабашность и остроумие, изысканные объяснения в любви на итальянский оперный манер
Трудно назвать другую оперу, столь популярную у публики, оперу, где каждый номер – шлягер, а исполнителям достаются столь же пристрастные взгляды и внимание слушателей. Клементин Маргейн в заглавной роли и Роберто Аланья в роли Хозе выдерживают этот экзамен с честью, разыгрывая историю о стремлении к свободе, любви и ревности, выстроенную в осовремененной постановке Ричарда Эйра.
Страна: США
Год: 2019
Режиссёр: Ричард Эйр
Актёры: Клементин Маргейн, Роберто Аланья, Александр Виноградов, Александра Куржак
Жанр: опера
Язык: французский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 3 часа 17 минут с одним антрактом
Возраст: 16+
600 р.
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