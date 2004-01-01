Ограничения: 16+

Трудно назвать другую оперу, столь популярную у публики, оперу, где каждый номер – шлягер, а исполнителям достаются столь же пристрастные взгляды и внимание слушателей. Клементин Маргейн в заглавной роли и Роберто Аланья в роли Хозе выдерживают этот экзамен с честью, разыгрывая историю о стремлении к свободе, любви и ревности, выстроенную в осовремененной постановке Ричарда Эйра.

Страна: США

Год: 2019

Режиссёр: Ричард Эйр

Актёры: Клементин Маргейн, Роберто Аланья, Александр Виноградов, Александра Куржак

Жанр: опера

Язык: французский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 17 минут с одним антрактом

Возраст: 16+