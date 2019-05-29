Как важно быть серьезным

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Постановка театральной компании Classic Spring на сцене театра «Водевиль»



Майкл Фентимэн понравился критикам в 2017 году колючим спектаклем по одной из классических пьес социальной драмы 60-х годов – «Добыче» Джо Ортона, поставленной им в лондонском Park Theatre. Современный репертуар – конёк молодого постановщика, которому доводилось интерпретировать для британской публики пьесы российских драматургов Василия Сигарева и Михаила Дурненкова. Укорененность режиссера в нашем времени становится очевидной с первых же секунд его версии уайльдовской комедии – в сцене, где молодой лорд Алджернон целует в губы своего слугу Лэйна, после чего принимается комично-агрессивно набивать рот сэндвичами с огурцами.



Комедии Уайльда, полные язвительных наблюдений за циничными и двусмысленными нравами викторианского высшего света, идеально подходят для таких трактовок. Сюжет пьесы, по ходу которой Алджернон и его друг Джек меняют социальные маски в поисках выгодных партий для брака, кажется невероятно «продвинутым» даже по сегодняшним, не оглядывающимся на мораль меркам. Например, Джек, будучи в Лондоне, «играет роль» распущенного бонвивана Эрнеста, а отправляясь в загородное имение своей протеже, наследницы крупного состояния Сесили, изображает уже серьезного молодого человека по имени Джон. Алджернон – тоже не ангел: когда он хочет сбежать от очередной пассии, то запросто притворяется, что в деревне живет его друг-инвалид, которого ему жизненно необходимо навестить.



Уайльдовские героини – подстать их мужским визави: невеста Джека Гвендолен готова выйти замуж только за мужчину по имени Эрнест, а ее напыщенная маман леди Брэкнелл ни за что не позволит дочери связать себя узами брака с женихом незнатного происхождения. Впрочем, после чехарды неразберих и раскапывания старых семейных тайн всё счастливым образом разрешается в пользу избалованных героев.



Вовсю используя навыки работы с современным репертуаром, Фентимэн делает персонажей Уайльда героями дня сегодняшнего. Иногда брутальность и «громкость» поведения таких викторианских героев могут показаться слегка гипертрофированными, а некоторые детали их интерьеров – вроде картины, изображающей обнаженных борцов а-ля «Влюбленные женщины» Кена Расселла – чуть абсурдными. Однако, именно такое комическое зашкваливание и придает спектаклю свежую остроту. В конце концов, Оскар Уайльд особенно близок современной публике тем, что он никогда и ничего не стеснялся.

Действующие лица и исполнители:

Леди Брэкнелл – Софи Томпсон

Алджернон – Фехинти Бэйлоган

Джон Уординг (Джек) – Джейкоб Форчун-Ллойд

Его преподобие Чезюбл – Джереми Свифт

Сесили Кардью – Фиона Баттон

Гвендолен Ферфакс – Пиппа Никсон

Мисс Призм – Стелла Гонет

Лэйн – Джоффри Фрешуотер

Мерримен – Мэтт Кросби

Режиссёр – Майкл Фентимэн

Художник – Меделин Герлинг

Художник по костюмам – Габриелла Слэйд

Художник по свету – Джек Ноулз

Звукорежиссёр – Джордж Деннис

Композитор – Майкл Брюс