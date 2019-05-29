Как важно быть серьезным
Четвертый спектакль театрального сезона Оскара Уайльда, затеянного бывшим художественным руководителем театра «Глобус» Домиником Дромгулом
Четвертый спектакль театрального сезона Оскара Уайльда, затеянного бывшим художественным руководителем театра «Глобус» Домиником Дромгулом
Постановка театральной компании Classic Spring на сцене театра «Водевиль»
Майкл Фентимэн понравился критикам в 2017 году колючим спектаклем по одной из классических пьес социальной драмы 60-х годов – «Добыче» Джо Ортона, поставленной им в лондонском Park Theatre. Современный репертуар – конёк молодого постановщика, которому доводилось интерпретировать для британской публики пьесы российских драматургов Василия Сигарева и Михаила Дурненкова. Укорененность режиссера в нашем времени становится очевидной с первых же секунд его версии уайльдовской комедии – в сцене, где молодой лорд Алджернон целует в губы своего слугу Лэйна, после чего принимается комично-агрессивно набивать рот сэндвичами с огурцами.
Комедии Уайльда, полные язвительных наблюдений за циничными и двусмысленными нравами викторианского высшего света, идеально подходят для таких трактовок. Сюжет пьесы, по ходу которой Алджернон и его друг Джек меняют социальные маски в поисках выгодных партий для брака, кажется невероятно «продвинутым» даже по сегодняшним, не оглядывающимся на мораль меркам. Например, Джек, будучи в Лондоне, «играет роль» распущенного бонвивана Эрнеста, а отправляясь в загородное имение своей протеже, наследницы крупного состояния Сесили, изображает уже серьезного молодого человека по имени Джон. Алджернон – тоже не ангел: когда он хочет сбежать от очередной пассии, то запросто притворяется, что в деревне живет его друг-инвалид, которого ему жизненно необходимо навестить.
Уайльдовские героини – подстать их мужским визави: невеста Джека Гвендолен готова выйти замуж только за мужчину по имени Эрнест, а ее напыщенная маман леди Брэкнелл ни за что не позволит дочери связать себя узами брака с женихом незнатного происхождения. Впрочем, после чехарды неразберих и раскапывания старых семейных тайн всё счастливым образом разрешается в пользу избалованных героев.
Вовсю используя навыки работы с современным репертуаром, Фентимэн делает персонажей Уайльда героями дня сегодняшнего. Иногда брутальность и «громкость» поведения таких викторианских героев могут показаться слегка гипертрофированными, а некоторые детали их интерьеров – вроде картины, изображающей обнаженных борцов а-ля «Влюбленные женщины» Кена Расселла – чуть абсурдными. Однако, именно такое комическое зашкваливание и придает спектаклю свежую остроту. В конце концов, Оскар Уайльд особенно близок современной публике тем, что он никогда и ничего не стеснялся.
Действующие лица и исполнители:
Леди Брэкнелл – Софи Томпсон
Алджернон – Фехинти Бэйлоган
Джон Уординг (Джек) – Джейкоб Форчун-Ллойд
Его преподобие Чезюбл – Джереми Свифт
Сесили Кардью – Фиона Баттон
Гвендолен Ферфакс – Пиппа Никсон
Мисс Призм – Стелла Гонет
Лэйн – Джоффри Фрешуотер
Мерримен – Мэтт Кросби
Режиссёр – Майкл Фентимэн
Художник – Меделин Герлинг
Художник по костюмам – Габриелла Слэйд
Художник по свету – Джек Ноулз
Звукорежиссёр – Джордж Деннис
Композитор – Майкл Брюс
450 р.
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