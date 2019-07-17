Гамлет: Камбербэтч

Ограничения: 16+

Самый знаменитый Гамлет XXI века элегантен, чувствителен, любит Дэвида Боуи и смахивает на Шерлока Холмса. Главная пьеса Шекспира в постановке Линдси Тернер, с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, продолжает триумфальное шествие по киноэкранам.

Королевская семья разваливается на части: король убит, его коварный брат взошел на трон. Принц Гамлет, впавший в отчаяние, вынужден мстить за смерть своего отца – и сложившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не только безопасность всей страны, но и рассудок принца.

Страна: Великобритания

Год: 2015

Режиссер: Линдси Тёрнер

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Киран Хайндс, Лео Билл, Сиан Брук, Анастасия Хилл

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 20 минут