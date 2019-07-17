149633

Гамлет: Камбербэтч

Видеотрансляция знаменитой пьесы Шекспира в постановке Sonia Friedman Productions на сцене театра «Барбикан»

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции, Спектакли.

Самый знаменитый Гамлет XXI века элегантен, чувствителен, любит Дэвида Боуи и смахивает на Шерлока Холмса. Главная пьеса Шекспира в постановке Линдси Тернер, с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, продолжает триумфальное шествие по киноэкранам.

Королевская семья разваливается на части: король убит, его коварный брат взошел на трон. Принц Гамлет, впавший в отчаяние, вынужден мстить за смерть своего отца – и сложившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не только безопасность всей страны, но и рассудок принца.

Страна: Великобритания
Год: 2015
Режиссер: Линдси Тёрнер
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Киран Хайндс, Лео Билл, Сиан Брук, Анастасия Хилл
Жанр: спектакль
Язык: английский 
Перевод: русские субтитры 
Хронометраж: 3 часа 20 минут

Цены

450 р.

Купить электронный билет

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?