Двенадцатая ночь
Адаптация Томаса Остермайера по пьесе Уильяма Шекспира»
Адаптация Томаса Остермайера по пьесе Уильяма Шекспира»
«Комеди Франсез» возвращается к одной из самых популярных комедий Шекспира впервые с 2003 года, и в этот раз представляет спектакль в трактовке знаменитого немецкого режиссера Томаса Остермайера. Хорошо знакомые театральным зрителям герои действуют в новом антураже, но вечные шекспировские темы остаются неизменными: Остермайер известен приверженностью к тому типу театра, где рассказывается история, а не ставится перфоманс, где создатели спектакля пытаются понять замысел автора, а не переписывают знаменитую пьесу под свою концепцию.
Действующие лица и исполнители:
Орсино – Дени Подалидес
Оливия – Аделин Д’Эрми
Виола – Жоржиа Скалье
Себастьян – Жюльен Фрисон
Мальволио – Себастьен Пудеру
Мария – Анна Червинка
Фесте – Стефан Варюпен
Сэр Тоби – Лоран Стоккер
Сэр Эндрю – Кристоф Монтене
Режиссёр – Томас Остермайер
Сценография и костюмы – Нина Ветцель
Художник по свету – Мари-Кристин Сома
Композитор – Нильс Остендорф
450 р.
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