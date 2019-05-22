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Двенадцатая ночь

Адаптация Томаса Остермайера по пьесе Уильяма Шекспира» 

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Ограничения: 18+
События: Видеотрансляции, Спектакли.

«Комеди Франсез» возвращается к одной из самых популярных комедий Шекспира впервые с 2003 года, и в этот раз представляет спектакль в трактовке знаменитого немецкого режиссера Томаса Остермайера. Хорошо знакомые театральным зрителям герои действуют в новом антураже, но вечные шекспировские темы остаются неизменными: Остермайер известен приверженностью к тому типу театра, где рассказывается история, а не ставится перфоманс, где создатели спектакля пытаются понять замысел автора, а не переписывают знаменитую пьесу под свою концепцию.

Действующие лица и исполнители:
Орсино – Дени Подалидес
Оливия – Аделин Д’Эрми
Виола – Жоржиа Скалье
Себастьян – Жюльен Фрисон
Мальволио – Себастьен Пудеру
Мария – Анна Червинка
Фесте – Стефан Варюпен
Сэр Тоби – Лоран Стоккер
Сэр Эндрю – Кристоф Монтене

Режиссёр – Томас Остермайер

Сценография и костюмы – Нина Ветцель

Художник по свету – Мари-Кристин Сома

Композитор – Нильс Остендорф

Северное сияние
22 мая
19:30 (450 р.)
Цены

450 р.

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