Двенадцатая ночь

Ограничения: 18+

«Комеди Франсез» возвращается к одной из самых популярных комедий Шекспира впервые с 2003 года, и в этот раз представляет спектакль в трактовке знаменитого немецкого режиссера Томаса Остермайера. Хорошо знакомые театральным зрителям герои действуют в новом антураже, но вечные шекспировские темы остаются неизменными: Остермайер известен приверженностью к тому типу театра, где рассказывается история, а не ставится перфоманс, где создатели спектакля пытаются понять замысел автора, а не переписывают знаменитую пьесу под свою концепцию.

Действующие лица и исполнители:

Орсино – Дени Подалидес

Оливия – Аделин Д’Эрми

Виола – Жоржиа Скалье

Себастьян – Жюльен Фрисон

Мальволио – Себастьен Пудеру

Мария – Анна Червинка

Фесте – Стефан Варюпен

Сэр Тоби – Лоран Стоккер

Сэр Эндрю – Кристоф Монтене

Режиссёр – Томас Остермайер

Сценография и костюмы – Нина Ветцель

Художник по свету – Мари-Кристин Сома

Композитор – Нильс Остендорф