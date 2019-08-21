Борис Эйфман создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму.

«Братья Карамазовы» – современное в техническом и художественно-выразительном отношениях сценическое произведение, поднимающее извечные «проклятые» вопросы. В условиях тотального ценностного кризиса начала XXI века хореограф обратился к незыблемым нравственным основам и сочинил балет о богоборчестве и богоискательстве, безверии и вере, природе человеческой греховности и духовном спасении.

Борис Эйфман: «Роман «Братья Карамазовы» – итог творческого пути Достоевского, вершина философских поисков титанического мятущегося ума. На протяжении двух десятилетий, наблюдая за ходом новейшей истории нашей страны, я не переставал убеждаться в вечной актуальности этого произведения, ставшего духовным завещанием писателя.

Расширяя возможности языка тела как средства познания внутреннего мира человека, мы представляем свое видение основных идей романа. Спектакль «Братья Карамазовы» не только развивает традиции психологического балетного искусства, но и стремится выполнить другую, не менее сложную творческую задачу – создать пластический эквивалент гениально раскрытой Достоевским темы мучительного бремени разрушительных страстей, дурной порочной наследственности.

Страна: Россия

Год: 2019

Хореограф: Борис Эйфман

В ролях: Дмитрий Фишер, Олег Габышев, Сергей Волобуев, Мария Абашова, Игорь Поляков

Жанр: балет

Хронометраж: 1 час 25 минут, без антракта