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Либретто Мариуса Петипа и Сергея Худекова в редакции Юрия Григоровича

Использованы фрагменты постановок Вахтанга Чабукиани, Константина Сергеева, Николая Зубковского

Сочиненная великим Мариусом Петипа в зените славы, «Баядерка» балет сколь экзотический, столь и классический «до мозга костей». Любовная драма, где есть место и смертельному соперничеству, и предательству, и клятвопреступлению. Индийские мотивы, конечно, весьма условны, но создают диковинный флёр, не потерявший привлекательности и в ХХI веке.



Кроме всего прочего, «Баядерка» славится одной из самых знаменитых кордебалетных сцен, грандиозными Тенями. В былые времена балетоманы иногда приезжали в театр только к этому действию, невероятному по красоте и силе гипнотического воздействия. «Тени», даром что по либретто речь идет о спуске с Гималаев, на самом деле – гимн Санкт-Петербургу, величественному городу белых ночей и призрачных силуэтов.

Хореография – Мариус Петипа

Новая сценическая редакция – Юрий Григорович

Дирижёр-постановщик – Павел Сорокин

Художник – Николай Шаронов

Консультант по костюмам и декорациям – Валерий Левенталь

Продолжительность спектакля – 2 часа 55 минут с двумя антрактами

Действующие лица и исполнители:

Никия, баядерка – Ольга Смирнова

Дугманта, раджа – Алексей Лопаревич

Гамзатти, его дочь – Ольга Марченкова

Солор, знаменитый воин – Артемий Беляков

Великий брамин – Александр Фадеечев

Магедавея, факир – Антон Савичев

Золотой божок – Давид Мотта Соарес