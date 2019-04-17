Баядерка
Большой балет в кино: образцовый классический романтический балет о любви в сценической редакции Юрия Григоровича
Большой балет в кино: образцовый классический романтический балет о любви в сценической редакции Юрия Григоровича
Либретто Мариуса Петипа и Сергея Худекова в редакции Юрия Григоровича
Использованы фрагменты постановок Вахтанга Чабукиани, Константина Сергеева, Николая Зубковского
Сочиненная великим Мариусом Петипа в зените славы, «Баядерка» балет сколь экзотический, столь и классический «до мозга костей». Любовная драма, где есть место и смертельному соперничеству, и предательству, и клятвопреступлению. Индийские мотивы, конечно, весьма условны, но создают диковинный флёр, не потерявший привлекательности и в ХХI веке.
Кроме всего прочего, «Баядерка» славится одной из самых знаменитых кордебалетных сцен, грандиозными Тенями. В былые времена балетоманы иногда приезжали в театр только к этому действию, невероятному по красоте и силе гипнотического воздействия. «Тени», даром что по либретто речь идет о спуске с Гималаев, на самом деле – гимн Санкт-Петербургу, величественному городу белых ночей и призрачных силуэтов.
Хореография – Мариус Петипа
Новая сценическая редакция – Юрий Григорович
Дирижёр-постановщик – Павел Сорокин
Художник – Николай Шаронов
Консультант по костюмам и декорациям – Валерий Левенталь
Продолжительность спектакля – 2 часа 55 минут с двумя антрактами
Действующие лица и исполнители:
Никия, баядерка – Ольга Смирнова
Дугманта, раджа – Алексей Лопаревич
Гамзатти, его дочь – Ольга Марченкова
Солор, знаменитый воин – Артемий Беляков
Великий брамин – Александр Фадеечев
Магедавея, факир – Антон Савичев
Золотой божок – Давид Мотта Соарес
450 р.