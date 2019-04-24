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Режиссер Саймон Годвин – своего рода театральный Спилберг: мастер постановочного театра и любитель зрелища с большой буквы, обожающий работать с выдающимися актерами. Его новый спектакль «Антоний и Клеопатра» стал бенефисом двух британских суперзвезд – Рэйфа Файнса и Софи Оконедо.

Предыдущей показанной в рамках TheatreHD постановкой «Антония и Клеопатры» был спектакль Икбаля Хана в RSC, в которой приверженец «авторской» режиссуры Хан пытался осмыслить гендерно двусмысленные социальные роли Древнего Египта. Нынешний зам Руфуса Норриса в Национальном театре, Саймон Годвин не хватает концептуальных звезд с неба, а предпочитает проверенно звездных синиц в руках. Тем более если синицами этими являются два суперстара британской актерской школы – всеобщий любимец Рэйф Файнс, с которым Годвин три года назад поставил «Человека и сверхчеловека» Бернарда Шоу (еще один спектакль TheatreHD), и лауреатка «Тони» Софи Оконедо.



Годвин – некогда мастер современной драмы в «Ройал Корте», а ныне суперрежиссер блокбастеров «под звезду» – в своей режиссуре предпочитает живительную эклектику, где все приемы хороши и все классно смотрится. В его «Двенадцатой ночи» – одной из самых залихватских постановок TheatreHD – герои рассекали по сцене на байках и опускались с колосников на вертолете, носили темные очки вместо траурных вуалей и принимали феллиниевские ванны в фонтане. В этом спектакле Антоний со своими «боевиками» гуляет по сцене с автоматами наперевес, римские интерьеры напоминают ставку главнокомандующего, оснащенную новейшей спутниковой аппаратурой, а Файнс легко меняет полевые «доспехи» спецназовца на элегантную бизнес-двойку с кроваво-красным галстуком.



Главным же залогом успеха любой, даже самой «авторской» постановки шекспировского шедевра о хитросплетениях страсти и власти является химия двух актерских имен с афиши. Британская пресса уже назвала Файнса и Оконедо лучшими Антонием и Клеопатрой последних лет, особенно отметив удивительную гибкость и виртуозность актрисы в передаче переменчиво властной натуры египетской царицы. Как и в спектакле Хана, Клеопатра Годвина и Оконедо – не пожертвованный ферзь в мужской геополитической игре, а настоящая королева, повинующаяся только велениям своего ума и сердца.

Режиссёр – Саймон Годвин

Художник – Хильдегард Бехтлер

Художник по свету – Тим Латкин

Постановщик боев – Кев МакКарди

Композитор – Майкл Брюс

Звукорежиссёр – Кристофер Шатт

Продолжительность спектакля – 3 часа 26 минут с одним антрактом

Действующие лица и исполнители:

Марк Антоний – Рэйф Файнс

Клеопатра – Софи Оконедо

Домиций Энобарб – Тим МакМаллен

Лепид – Николас Ле Прево