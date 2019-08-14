Ограничения: 16+

«Аида» Джузеппе Верди – редкий пример того, как опера, написанная «по случаю», завоевала невероятную популярность и зрительскую любовь по всему миру. Сочиненная по заказу египетского хедива, «Аида» была приурочена к открытию Суэцкого канала. Спектакль, показанный в декабре 1871 года в Каирском оперном театре, потрясал воображение – в нем были задействованы всевозможные технические средства и впечатляющие эффекты, которые были доступны на тот момент.

История любви, разворачивающаяся на фоне войны между Египтом и Эфиопией, практически сразу стала популярной и на родине композитора. Итальянская публика через несколько месяцев после египетской премьеры с восторгом встретила оперу, в которой удивительным образом сочетаются грандиозный пафос и пронзительно-нежная лиричность. По прошествии почти 150 лет после премьеры «Аида» продолжает трогать сердца зрителей по всему миру.

Страна: США

Год: 2018

Режиссёр: Соня Фриселл

Актёры: Анна Нетребко, Анита Рачвелишвили, Александр Антоненко, Куинн Келси, Райан Спидо Грин

Жанр: опера

Язык: итальянский, русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 33 минуты с двумя антрактами

Возраст: 16+