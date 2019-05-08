Адриана Лекуврёр
История великой трагической актрисы разворачивается в пышных барочных интерьерах, на фоне балета и трагедий Расина
История великой трагической актрисы разворачивается в пышных барочных интерьерах, на фоне балета и трагедий Расина
В конце XIX века из тени оперного гиганта Джузеппе Верди на первый план вышли те, кого на Западе называют giovane scuola – «молодая школа»: Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи, Руджеро Леонкавалло, Франческо Чилеа, Умберто Джордано. В русскоязычном мире они известны как веристы (от vero – истинный) – те, кто в очередной раз в истории оперы провозгласил своей целью максимально правдивое изображение жизни. Теперь главной пружиной в развертывании действия стало столкновение страстей – будь то любовь, ревность или месть; в веристских операх они проявляются с гипертрофированной силой, как правило, обнажая противоречивость и жестокость человеческой природы.
Единственная регулярно исполняемая сегодня опера Франческо Чилеа «Адриана Лекуврер» выглядит на общем веристском фоне одной из наименее кровавых: причина, кажется, кроется в явно большем интересе композитора к страстям созидательным, нежели разрушительным. Его партитура дышит любовью всех оттенков: это и ликующая страсть двух молодых любовников – главной героини оперы и графа Мориса Саксонского, и годами испытанная, не решающаяся быть озвученной нежная привязанность к Адриане режиссера Мишонне, и ослепляющее, с горьким привкусом утраченной взаимности, чувство к Морису принцессы де Буйон. Оно-то и становится причиной трагической развязки. Кстати, среди всех сюжетных поворотов оперы лишь финал не совпадает с канвой подлинной биографии Адрианы Лекуврер.
Дирижёр – Джанандреа Нозеда
Режиссёр – Дэвид Маквикар
Художник – Чарльз Эдвардс
Художник по костюмам – Бригитт Райффенштуэль
Художник по свету – Адам Сильверман
Продолжительность – 3 часа 5 минут с двумя антрактами
Действующие лица и исполнители:
Адриана Лекуврёр – Анна Нетребко
Морис Саксонский – Пётр Бечала
Принцесса де Буйон – Анита Рачвелишвили
Аббат де Шазей – Карло Бози
Мишонне – Амброджо Маэстри
Принц де Буйон – Маурицио Мураро
600 р.