148252

Театральный киносезон 2019

Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино и театра

0
Я иду
Ваша оценка
События: Видеотрансляции, Спектакли.

TheatreHD – это трансляции на экранах кинотеатров самых известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский Национальный театр (Лондон), Шекспировский театр «Глобус» (Лондон), Королевская Шекспировская компания (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Большой театр (Москва) и др., а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».

В главных ролях – звезды мирового уровня: Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Хелен Миррен, Стивен Фрай, Марк Стронг, Кристофер Пламмер, Том Хиддлстон, Йонас Кауфман, Джиллиан Андерсон, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Владислав Лантратов и многие другие.

в виде календаря

Фильмы

148256
17 апреля,
Северное сияние
- Баядерка

Большой балет в кино: образцовый классический романтический балет о любви в сценической редакции Юрия Григоровича

148263
24 апреля,
Северное сияние
- Антоний и Клеопатра

Новый спектакль Саймона Годвина с участием двух британских суперзвезд – Рэйфа Файнса и Софи Оконедо

148271
8 мая,
Северное сияние
- Адриана Лекуврёр

История великой трагической актрисы разворачивается в пышных барочных интерьерах, на фоне балета и трагедий Расина

148278
15 мая,
Северное сияние
- Вишневый сад

Одна из лучших постановок «Вишневого сада» в истории

17 апреля
24 апреля
8 мая
15 мая
Северное сияние
c 17 апреля по 31 декабря

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?