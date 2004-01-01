Мэтью Борн: Золушка

Немного грустная, немного страшная, но все же счастливая сказка, рассказанная языком танца и пластики

Ограничения: 16+

«Золушка» Мэтью Борна – романтичная и героическая история любви, случившаяся в Лондоне времен Второй мировой войны. Волей знаменитого хореографа классическая сказка превратилась в романтическую повесть о военном времени. Золушке и бравому пилоту ВВС Великобритании дается шанс встретиться и влюбиться – и потерять друг друга в страшном мареве лондонского Блица. Смогут ли они найти друг друга и отстоять свое право на любовь?

Виды и звуки терзаемого войной Лондона воссоздал Лез Бразерстоун, обладатель премии Лоуренса Оливье за костюмы и декорации; свет поставил еще один лауреат британской театральной премии – Нейл Остин. И, конечно, трогательная и волнующая история Золушки от Мэтью Борна не была бы такой восхитительной без проникающей в самое сердце, написанной как раз в военный период музыки Сергея Прокофьева.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссер: Мэтью Борн

В ролях: Эшли Шоу, Эндрю Монаган, Микела Меацца, Лиам Мувер, Алан Винсент, Стефани Билерс, Николь Кабера, Джексон Фиш, Стивен Мюррей, Дэниэл Райт

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 2 часа 30 минут