Идеальный муж
Постановка театральной компании Classic Spring на сцене театра «Водевиль»
Постановка театральной компании Classic Spring на сцене театра «Водевиль»
«Роллс-Ройс» английских комедий, «Идеальный муж» Оскара Уайльда – в новой постановке театральной компании Classic Spring. В этой увлекательной и по-прежнему злободневной пьесе политические интриги пробираются в самое сердце английской семьи. Сэр Роберт Чилтерн, член Палаты Общин, уверенно продвигается вверх по политической лестнице, пока в Лондоне не появляется миссис Чивли, в руках которой – неопровержимые доказательства его нечистоплотности в делах.
Страна: Великобритания
Год: 2018
Режиссер: Линдси Тёрнер
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Киран Хайндс, Лео Билл, Сиан Брук, Анастасия Хилл
Жанр: спектакль
Язык: английский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 2 часа 45 минут
450 р.