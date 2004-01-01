Ограничения: 16+

«Роллс-Ройс» английских комедий, «Идеальный муж» Оскара Уайльда – в новой постановке театральной компании Classic Spring. В этой увлекательной и по-прежнему злободневной пьесе политические интриги пробираются в самое сердце английской семьи. Сэр Роберт Чилтерн, член Палаты Общин, уверенно продвигается вверх по политической лестнице, пока в Лондоне не появляется миссис Чивли, в руках которой – неопровержимые доказательства его нечистоплотности в делах.

Страна: Великобритания

Год: 2018

Режиссер: Линдси Тёрнер

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Киран Хайндс, Лео Билл, Сиан Брук, Анастасия Хилл

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 2 часа 45 минут





