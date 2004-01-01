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Гамлет: Камбербэтч

Видеотрансляция знаменитой пьесы Шекспира в постановке Sonia Friedman Productions на сцене театра «Барбикан»

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События: Видеотрансляции, Спектакли.

Номинант на премию «Оскар» Бенедикт Камбербэтч (сериал BBC «Шерлок», фильм «Игра в имитацию», спектакль «Франкенштейн» Дэнни Бойла) исполнит главную роль в бессмертной трагедии Уильяма Шекспира.

Королевская семья разваливается на части: король убит, его коварный брат взошел на трон. Принц Гамлет, впавший в отчаяние, вынужден мстить за смерть своего отца – и сложившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не только безопасность всей страны, но и рассудок принца.

Страна: Великобритания
Год: 2015
Режиссер: Линдси Тёрнер
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Киран Хайндс, Лео Билл, Сиан Брук, Анастасия Хилл
Жанр: спектакль
Язык: английский 
Перевод: русские субтитры 
Хронометраж: 3 часа 20 минут

Цены

450 р.

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