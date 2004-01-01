Гамлет: Камбербэтч
Видеотрансляция знаменитой пьесы Шекспира в постановке Sonia Friedman Productions на сцене театра «Барбикан»
Видеотрансляция знаменитой пьесы Шекспира в постановке Sonia Friedman Productions на сцене театра «Барбикан»
Номинант на премию «Оскар» Бенедикт Камбербэтч (сериал BBC «Шерлок», фильм «Игра в имитацию», спектакль «Франкенштейн» Дэнни Бойла) исполнит главную роль в бессмертной трагедии Уильяма Шекспира.
Королевская семья разваливается на части: король убит, его коварный брат взошел на трон. Принц Гамлет, впавший в отчаяние, вынужден мстить за смерть своего отца – и сложившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не только безопасность всей страны, но и рассудок принца.
Страна: Великобритания
Год: 2015
Режиссер: Линдси Тёрнер
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Киран Хайндс, Лео Билл, Сиан Брук, Анастасия Хилл
Жанр: спектакль
Язык: английский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 3 часа 20 минут
450 р.