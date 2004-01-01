Франкенштейн: Камбербэтч и Ли Миллер

Доктор Виктор Франкенштейн вдыхает жизнь в тело, созданное из частей разных умерших людей. Однако, в ужасе от безобразности своего творения, он бросает его на произвол судьбы. Одинокое, уродливое, по-детски невинное существо ждёт от мира доверия и любви, но повсюду сталкивается лишь со злобой, жестокостью и ненавистью. Окончательно отчаявшись, оно клянется разыскать своего создателя и отомстить ему самым страшным образом.

Бенедикт Камбербэтч известен, прежде всего, как исполнитель роли Шерлока Холмса в телесериале ВВС «Шерлок» (Sherlock, 2010). За исполнение роли Тесмана в спектакле театра Алмейда по пьесе Генрика Ибсена «Гедда Габлер» актер был номинирован на премию Лоуренса Оливье. Эту награду ему удалось получить вместе с партнером по сцене Джонни Ли Миллером за работу в постановке Дэнни Бойла «Франкенштейн».

Джонни Ли Миллер известен такими ролями в кино как «На игле», «Охотники за разумом», «Хакеры». За роль в спектакле «Франкенштейн» он получил премию Лоуренса Оливье.

Страна: Великобритания

Год: 2011

Режиссер: Дэнни Бойл

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Джонни Ли Миллер, Элла Смит, Джон Киллоран, Стивен Эллиот, Карл Джонсон, Дэниэл Миллар, Лиззи Уинклер и др.

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 1 час 59 минут