Ограничения: 16+

В поисках сюжета для своей четвёртой оперы Пётр Ильич Чайковский (1840-1893) обратился к другому русскому классику – Александру Сергеевичу Пушкину. Композитор значительно переработал одноимённую поэму, однако ему удалось сохранить дух романа и создать оперу о загадочной русской душе. Несмотря на критику современников, знакомый с детства сюжет в сочетании с трогательной музыкой обеспечил творению Чайковского популярность у российской публики. Постепенно лирические сцены в трёх актах, как называл их сам автор, разошлись по всему миру, став самой популярной русскоязычной оперой в Европе и США.



Впервые на американской сцене «Евгений Онегин» появился в 1921 году – тогда он исполнялся на итальянском языке. Постановка канадского режиссёра Роберта Карсона в Метрополитен Опере в 1997 году стала событием музыкальной жизни Нью-Йорка. В 2007 году спектакль был возобновлён, заглавную партию исполнил один из самых знаменитых российских баритонов – Дмитрий Хворостовский, роль Татьяны досталась кумиру Америки Рене Флеминг.



В спектакле Карсена минимум декораций, что подчёркивает камерность и интимность оперы. Сценограф и художник по костюмам Майкл Ливайн с особой тщательностью подошёл к нарядам, выполненным в русских традициях ХIX века, будь то дворянские платья или крестьянская одежда. Отдельная роль отведена свету, который показывает смену времени года и суток. Главный же акцент сделан на вокальный ансамбль, в котором даже американской Татьяне и Ленскому родом из Мексики (Рамон Варгас) удаётся раскрыть секрет русской души.

Год: 2007

Режиссер: Роберт Карсен

В ролях: Дмитрий Хворостовский, Рене Флеминг, Елена Заремба, Рамон Варгас, Сергей Алексашкин

Жанр: опера

Язык: русский

Хронометраж: 2 часа 49 минут