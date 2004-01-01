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Джули

Пьеса Августа Стриндберга в переработке Полли Стэнэм

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции, Спектакли.

Стриндберговская «Фрёкен Юлия» – одна из тех пьес, что никогда не сойдут с мировых подмостков. В этом камерном шедевре безжалостного скандинавского натурализма сошлись все сильные стороны современного театра. Время и место действия пьесы и состав действующих лиц предельно компактны: все случается в течение одной летней ночи на кухне дворянского имения с тремя персонажами – барской дочкой, камердинером и кухаркой. Психологическая достоверность центрального женского образа потрясает и сегодня; это классика модернистской драматургии «новой женщины» и одна из самых лакомых ролей для любой драматической актрисы.

Наконец, в запутанном клубке отношений фрёкен Юлии (она же – мисс Жюли или, как в этом спектакле – просто Джули) и слуги Яна есть все – секс, двусмысленные игры во власть, преодоление комплексов и реализация подростковых грёз, экзистенциальная драма пустоты бытия, интрига продвижения по социальной лестнице. Соответственно, клубок этот может быть распутан с любого конца: социально-экономического, психоаналитического, условно театрального. Вундеркинд современной британской драмы Полли Стэнэм и молодая, но уже весьма знаменитая Кэрри Крэкнелл выбрали первый путь и перенесли действие пьесы в современный Лондон. Стриндберговская героиня в их версии становится распущенной барышней из высшего общества, камердинер Ян – шофером-мигрантом, а кухарка Кристина – служанкой-бразильянкой.

Страна: Великобритания
Год: 2018
Режиссер: Кэрри Крэкнелл
В ролях: Ванесса Кирби, Эрик Кофи Абрефа
Жанр: спектакль
Язык: английский 
Перевод: русские субтитры 
Хронометраж: 1 час 33 минуты

Северное сияние
16 октября
19:00
Цены

450 р.

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