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Театральный киносезон 2018

Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино и театра

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События: Спектакли, Видеотрансляции, Мюзиклы, Балет, Опера.

TheatreHD – это трансляции на экранах кинотеатров самых известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский Национальный театр (Лондон), Шекспировский театр «Глобус» (Лондон), Королевская Шекспировская компания (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Большой театр (Москва) и др., а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».

В главных ролях – звезды мирового уровня: Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Хелен Миррен, Стивен Фрай, Марк Стронг, Кристофер Пламмер, Том Хиддлстон, Йонас Кауфман, Джиллиан Андерсон, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Владислав Лантратов и многие другие.

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Фильмы

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19 июня,
Северное сияние
- Гамлет: Камбербэтч

Видеотрансляция знаменитой пьесы Шекспира в постановке Sonia Friedman Productions на сцене театра «Барбикан»

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3 июля,
Северное сияние
- Идеальный муж

Постановка театральной компании Classic Spring на сцене театра «Водевиль»

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31 июля,
Северное сияние
- Мэтью Борн: Золушка

Немного грустная, немного страшная, но все же счастливая сказка, рассказанная языком танца и пластики

19 июня
3 июля
31 июля
Северное сияние
c 19 июня по 31 декабря

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