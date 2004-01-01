Жизнь и судьба

Данный спектакль можно считать гражданским поступком. Огромный роман, который с великими трудами опубликовали лишь в перестроечные годы, на сцене МДТ превратился в историю одной семьи на фоне социалистического строительства «светлого будущего».

Главный герой – талантливый советский физик Виктор Штрум, который не хочет вслед за «товарищами» подписывать ложные бумаги и быть слепым инструментом в руках всемогущего государства. Мать Штрума, Анну Петровну, во время войны отправили в концлагерь, но ее письма шли еще долгие годы и помогают ему быть нравственнее, чем все остальные. Анна Штрум выходит на авансцену и обращается к сыну, молит его о терпении и, по сути, учит вере и смирению. Однажды Штруму позвонит Сталин, а после – он окажется в мучительной, страшной ситуации, когда загнанному в угол ему придется выбирать между высокими идеалами и самой возможностью жить. Угрозе физическому существованию у Додина противопоставлена угроза потери себя, а трагедия одного человека становится трагедией целого мира. Сцена поделена по диагонали надвое металлической волейбольной сеткой, но в мяч здесь играют лишь дважды – в начале первого и второго актов. Все остальное время она просто делит пространство на два лагеря...

Страна: Россия

Год: 2017

Жанр: спектакль

Пьеса и постановка: Лев Додин

В ролях: Сергей Курышев, Татьяна Шестакова, Елизавета Боярская, Игорь Иванов

Язык: русский

Перевод: без субтитров

Хронометраж: 3 часа 45 минут

Возраст: 16+