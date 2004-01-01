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Юлий Цезарь

Пьеса Уильяма Шекспира в постановке Королевской Шекспировской компании

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции, Спектакли.

Римский сезон на сцене Королевской Шекспировской компании открывается постановкой великолепной политической трагедии Шекспира о том, как гонка за право управлять империей выходит из-под контроля. Цезарь возвращается с войны победителем, но дух мятежа уже разносится по гулким коридорам закулисья власти.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссёр: Энгус Джексон

В ролях: Эндрю Вудалл, Джон Тарси, Джеймс Корриган, Алекс Валдаманн, Мартин Хатсон, Кристин Атертон, Ханна Мориш

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж:  3 часа, продолжительность предварительная

Возраст: 16+

Цены

450 р.

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