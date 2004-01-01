Юлий Цезарь
Пьеса Уильяма Шекспира в постановке Королевской Шекспировской компании
Пьеса Уильяма Шекспира в постановке Королевской Шекспировской компании
Римский сезон на сцене Королевской Шекспировской компании открывается постановкой великолепной политической трагедии Шекспира о том, как гонка за право управлять империей выходит из-под контроля. Цезарь возвращается с войны победителем, но дух мятежа уже разносится по гулким коридорам закулисья власти.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Режиссёр: Энгус Джексон
В ролях: Эндрю Вудалл, Джон Тарси, Джеймс Корриган, Алекс Валдаманн, Мартин Хатсон, Кристин Атертон, Ханна Мориш
Жанр: спектакль
Язык: английский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 3 часа, продолжительность предварительная
Возраст: 16+
450 р.
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