Война и мир. Начало романа
Спектакль по роману Льва Толстого в постановке театра «Мастерская Петра Фоменко»
Спектакль по роману Льва Толстого в постановке театра «Мастерская Петра Фоменко»
Рассказанная театром часть романа невелика – неполный первый том. Еще по-детски взбалмошна влюбленная в Бориса Друбецкого Наташа Ростова; еще не умерла родами маленькая княжна Lize и князь Андрей только собирается в действующую армию. Война пока лишь повод для салонных разговоров и мальчишеских игр, но сердце уже пронзительно щемит от осознания хрупкости и ненадежности мирной жизни, развернувшейся на узкой полоске сцены между зрительным залом и картой военных действий, служащей в этом спектакле занавесом.
Спектакль был показан на Украине, во Франции, Италии, Испании, Германии, Португалии, Швейцарии, Бельгии и США.
Страна: Россия
Год: 2017
Постановка: Пётр Фоменко
В ролях: Галина Тюнина, Рустэм Юскаев, Карэн Бадалов, Илья Любимов, Ксения Кутепова, Мадлен Джабраилова, Полина Агуреева, Олег Любимов
Жанр: спектакль
Язык: русский
Перевод: без субтитров
Хронометраж: 3 часа 40 минут, с двумя антрактами
450 р.
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