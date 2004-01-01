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Венецианский купец

Видеотрансляция пьесы Уильяма Шекспира в постановке театра «Глобус»

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции, Спектакли.

Легендарный британский актёр Джонатан Прайс, снимавшийся в «Игре престолов» (Game of Thrones, 2011), «Пиратах Карибского моря» (Pirates of the Caribbean) и «Волчьем зале» (Wolf Hall, 2015), предлагает свою интерпретацию главной роли в знаменитой пьесе о схватке любви и алчности. Шейлок в исполнении Прайса не только абсолютно убедителен в своей двуличности, но и придаёт эмоциональной постановке Манби дополнительной вес. Вкупе с выдающейся актёрской работой Прайса сюжет Шекспира о предрассудках и губительной корысти превращает этот спектакль в незабываемое зрелище, которое невозможно пропустить. 

Режиссёр: Джонатан Манби

В ролях: Джонатан Прайс, Майкл Хэдли, Рэйчел Пикап, Фиби Прайс, Доминик Мэфхан, Дэн Фреденгбург

Страна: Великобритания

Год: 2016

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 2 часа 47 минут

Цены

450 р.

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