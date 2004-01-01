Вечер современной хореографии

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Этюды

Музыка Карла Черни

Хореография Харальда Ландера

Продолжительность 45 мин.

«Этюды» воплощают в себе все то, что любит в балете зритель: танцовщицы в белых пачках, танцовщики в белых трико, лирические дуэты и бравурные соло, невероятная виртуозность танца, знакомая музыка и мощное жизнеутверждающее финальное tutti. Говорят, что хореограф Харальд Ландер, взявший за основу балета упражнения ежедневного экзерсиса и музыку фортепьянных Этюдов Черни, которые используют для обучения технике игры на фортепьяно, не претендовал на сохранение своего авторства. Тем не менее, балет этот известен именно как «Этюды Ландера», а появление его в афише заставляет биться чаще сердце любого балетомана.

Клетка

Композитор Игорь Стравинский (Базельский концерт для струнного оркестра Ре мажор)

Художник по костюмам Рут Соботка

Художник по свету Дженнифер Типтон

Декорации Джин Розенталь

Продолжительность 13 мин.

Балет «Клетка» был поставлен великим американским хореографом Джеромом Роббинсом достаточно давно, в 1951 году, тем не менее, назвать этот балет антиквариатом ни у кого не повернется язык – он по праву занимает свое место в Вечере современной хореографии. Этот балет на музыку из струнного концерта Стравинского – короткая и весьма экстравагантная зарисовка об инициации совсем юных девушек, только открывающих возможности своего тела. «Клетка» не часто появляется на сценах мира, да и в записи ее найти практически невозможно, так что увидеть её – редкая удача.

Русские сезоны

Хореограф-постановщик — Алексей Ратманский

Дирижер-постановщик — Игорь Дронов

Художник по костюмам — Галина Соловьева

Художник по свету — Марк Стенли

Художник по адаптации дизайна светового оформления — Сергей Шевченко

Ассистенты хореографа-постановщика — Дженифер Ринер Файетт, Ян Годовский, Анастасия Яценко

Продолжительность 45 мин.

«Русские сезоны» Ратманского, поставленные в точном соответствии с западным представлением о современном бессюжетном балете, на самом деле –настоящий гимн славянской этнической теме. Во многом это заслуга музыки Леонида Десятникова, сложной, нервной, яркой, пьяно-веселой и заунывно трагической и совершенно завораживающей. Танцы и костюмы, настроение артистов на сцене полностью соответствуют настроениям в музыке. «Славянский фьюжн», невероятная смесь старинных обрядов и современной пластики – сочетание сколь необычное, столь и притягательное. Каждая часть этого яркого графичного балета связана с определенным моментом православного или традиционного земледельческого календаря. Современному зрителю вряд ли удастся разгадать их все, но удовольствия от спектакля это не испортит. «Самый патриотичный и самый пронзительный балет в новейшей русской истории» стоит просмотра сам по себе.