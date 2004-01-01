Тит Андроник
Постановка Королевской Шекспировской компании
Постановка Королевской Шекспировской компании
Упадок Рима достигает своего кровавого пика в этой жестокой трагедии мести. Тит – правитель, истощённый бесконечной войной и потерями; он сам отходит от власти, но оставляет Рим погружённым в хаос, местом, где духовную пустоту, живущую в самом сердце этого коррумпированного общества, быстро начинают заполнять кровью и жестокостью.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Режиссёр: Бланш МакИнтайр
Жанр: спектакль
Язык: английский
Перевод: русские субтитры (прямая трансляция – без субтитров)
Хронометраж: 3 часа, (предварительно)
Возраст: 16+
450 р.
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