134503

Тит Андроник

Постановка Королевской Шекспировской компании

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции, Спектакли.

Упадок Рима достигает своего кровавого пика в этой жестокой трагедии мести. Тит – правитель, истощённый бесконечной войной и потерями; он сам отходит от власти, но оставляет Рим погружённым в хаос, местом, где духовную пустоту, живущую в самом сердце этого коррумпированного общества, быстро начинают заполнять кровью и жестокостью.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссёр: Бланш МакИнтайр

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры (прямая трансляция – без субтитров)

Хронометраж: 3 часа, (предварительно)

Возраст: 16+

Цены

450 р.

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?