Тит Андроник

Ограничения: 16+

Упадок Рима достигает своего кровавого пика в этой жестокой трагедии мести. Тит – правитель, истощённый бесконечной войной и потерями; он сам отходит от власти, но оставляет Рим погружённым в хаос, местом, где духовную пустоту, живущую в самом сердце этого коррумпированного общества, быстро начинают заполнять кровью и жестокостью.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссёр: Бланш МакИнтайр

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры (прямая трансляция – без субтитров)

Хронометраж: 3 часа, (предварительно)

Возраст: 16+