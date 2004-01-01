Святая Иоанна

Классическая пьеса Бернарда Шоу о простой девушке, чьи действия смогли переломить ход войны в пользу французов.

Жанна Д’Арк – дочь, крестьянка, патриотка, солдат, советник, радикал, предводитель, победитель, святая, мученица, женщина. Первая стихийная протестантка и последовательница национализма, а значит – опасная и для уклада феодального общества средневековой Франции, и для Католической церкви.

Титульную роль в наэлектризованной постановке Джози Рурк («Опасные связи», «Кориолан») исполняет Джемма Артертон.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Жанр: спектакль

Режиссер: Джози Рурк

В ролях: Джемма Артертон, Хэдли Фрэйзер, Эллиот Леви, Мэт Бардокк, Ниал Багги, Ричард Кант, Артур Хёджес

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 2 часа 43 минуты, с двумя антрактами

Возраст: 16+