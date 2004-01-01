Святая Иоанна
Классическая пьеса Бернарда Шоу в постановке театра «Донмар»
Классическая пьеса Бернарда Шоу в постановке театра «Донмар»
Классическая пьеса Бернарда Шоу о простой девушке, чьи действия смогли переломить ход войны в пользу французов.
Жанна Д’Арк – дочь, крестьянка, патриотка, солдат, советник, радикал, предводитель, победитель, святая, мученица, женщина. Первая стихийная протестантка и последовательница национализма, а значит – опасная и для уклада феодального общества средневековой Франции, и для Католической церкви.
Титульную роль в наэлектризованной постановке Джози Рурк («Опасные связи», «Кориолан») исполняет Джемма Артертон.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Жанр: спектакль
Режиссер: Джози Рурк
В ролях: Джемма Артертон, Хэдли Фрэйзер, Эллиот Леви, Мэт Бардокк, Ниал Багги, Ричард Кант, Артур Хёджес
Язык: английский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 2 часа 43 минуты, с двумя антрактами
Возраст: 16+
450 р.
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