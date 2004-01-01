Саломея
Постановка Королевского Национального театра
Постановка Королевского Национального театра
Эту историю рассказывали множество раз, но так – никогда. Страна в пустыне в оккупации. Радикал из ниоткуда, объявляющий голодовку. Девушка, чей мистический танец изменит весь мир. В новой постановке, подготовленной театральной звездой международного масштаба Яэль Фарбер, знаменитый библейский сюжет переворачивается с ног на голову, превращая Саломею в ключевую фигуру полномасштабной революции.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Режиссёр: Яэль Фарбер
Актёры: Изабелла Нефар, Тео Т Джей Лоу, Ллойд Хатчинсон, Пол Чахиди, Рамзи Чоукайр, Раад Рави, Эйдан Келли
Жанр: спектакль
Язык: английский
Перевод: русские субтитры (прямая трансляция – английские субтитры)
Хронометраж: 1 час 55 минут, без антракта
Возраст: 16+
450 р.
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