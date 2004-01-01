Ограничения: 16+

Эту историю рассказывали множество раз, но так – никогда. Страна в пустыне в оккупации. Радикал из ниоткуда, объявляющий голодовку. Девушка, чей мистический танец изменит весь мир. В новой постановке, подготовленной театральной звездой международного масштаба Яэль Фарбер, знаменитый библейский сюжет переворачивается с ног на голову, превращая Саломею в ключевую фигуру полномасштабной революции.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссёр: Яэль Фарбер

Актёры: Изабелла Нефар, Тео Т Джей Лоу, Ллойд Хатчинсон, Пол Чахиди, Рамзи Чоукайр, Раад Рави, Эйдан Келли

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры (прямая трансляция – английские субтитры)

Хронометраж: 1 час 55 минут, без антракта

Возраст: 16+