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Розенкранц и Гильденстерн мертвы

Блестящая интеллектуальная комедия в постановке театра «Олд Вик»

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции, Спектакли.

Блестящая интеллектуальная комедия Тома Стоппарда отмечает свой полувековой юбилей этой постановкой Дэвида Лево на сцене театра «Олд Вик» с участием Дэниэла Рэдклиффа.

Главные герои этой уморительно смешной пьесы, в одночасье превратившей молодого Стоппарда в крупную фигуру британского театра, – два второстепенных персонажа «Гамлета», Розенкранц и Гильденстерн. Эта нелепая парочка вываливается на авансцену и тщетно пытается постичь смысл происходящего, пока вокруг неё разворачиваются знакомые события знаменитой шекспировской трагедии.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссёр: Дэвид Лево

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Джошуа МакГуайр, Люк Маллинс, Тео Огандип, Хелена Уилсон, Уил Джонсон, Марианна Олдэм

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 20 минут, с одним антрактом

Кронверк Синема Форум
20 апреля
21:00
23 мая
19:30
Цены

450 р.

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