Розенкранц и Гильденстерн мертвы
Блестящая интеллектуальная комедия в постановке театра «Олд Вик»
Блестящая интеллектуальная комедия в постановке театра «Олд Вик»
Блестящая интеллектуальная комедия Тома Стоппарда отмечает свой полувековой юбилей этой постановкой Дэвида Лево на сцене театра «Олд Вик» с участием Дэниэла Рэдклиффа.
Главные герои этой уморительно смешной пьесы, в одночасье превратившей молодого Стоппарда в крупную фигуру британского театра, – два второстепенных персонажа «Гамлета», Розенкранц и Гильденстерн. Эта нелепая парочка вываливается на авансцену и тщетно пытается постичь смысл происходящего, пока вокруг неё разворачиваются знакомые события знаменитой шекспировской трагедии.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Режиссёр: Дэвид Лево
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Джошуа МакГуайр, Люк Маллинс, Тео Огандип, Хелена Уилсон, Уил Джонсон, Марианна Олдэм
Жанр: спектакль
Язык: английский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 3 часа 20 минут, с одним антрактом
450 р.
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