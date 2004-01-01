Розенкранц и Гильденстерн мертвы

Ограничения: 16+

Блестящая интеллектуальная комедия Тома Стоппарда отмечает свой полувековой юбилей этой постановкой Дэвида Лево на сцене театра «Олд Вик» с участием Дэниэла Рэдклиффа.

Главные герои этой уморительно смешной пьесы, в одночасье превратившей молодого Стоппарда в крупную фигуру британского театра, – два второстепенных персонажа «Гамлета», Розенкранц и Гильденстерн. Эта нелепая парочка вываливается на авансцену и тщетно пытается постичь смысл происходящего, пока вокруг неё разворачиваются знакомые события знаменитой шекспировской трагедии.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссёр: Дэвид Лево

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Джошуа МакГуайр, Люк Маллинс, Тео Огандип, Хелена Уилсон, Уил Джонсон, Марианна Олдэм

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 20 минут, с одним антрактом