Ромео и Джульетта

Ограничения: 12+

Посвященный 125-летию Сергея Прокофьева и 400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира спектакль соединяет эпохи. Уйдя в своей самобытной версии и от формата драматического балета, и от современного радикализма, Вячеслав Самодуров с изобретательностью демонстрирует, что преданность петербургской классической школе не мешает актуализации танцевального языка. Юные влюбленные архетипичны, но в то же время абсолютно реальны, понятны нынешним своим ровесникам. В их дуэтах органично сочетаются открытая подростковая чувственность и неханжеское целомудрие. Художник Ирэна Белоусова нафантазировала костюмы понемногу из всех времен, а сценограф Энтони Макилуэйн создал образ лондонского театра «Глобус», где «печальная повесть» Шекспира была сыграна впервые. Но дело не в исторических аллюзиях. Если и враждуют в екатеринбургском спектакле Монтекки и Капулетти, не в этом глубинная причина трагедии. «Благородные» семейства, на самом деле, живут по одним законам – прагматичным, убивающим чувство и жизнь. Во все времена.

Страна: Россия

Год: 2017

Хореограф: Вячеслав Самодуров

В ролях: Екатерина Сапогова, Александр Меркушев, Игорь Булыцын, Глеб Сагеев, Сергей Кращенко, Виктор Механошин, Анастасия Багаева, Надежда Шамшурина, Карина Рафальсон, Степан Косыгин, Михаил Рафальсон, Иван Собровин

Жанр: балет

Язык: русский

Перевод: без субтитров

Хронометраж: 2 часа 30 минут, с двумя антрактами