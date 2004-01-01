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Ричард II

Постановка театра «Глобус» по пьесе Уильяма Шекспира

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции, Спектакли.

Саймон Годвин предлагает динамичный взгляд на пьесу, в которой жестокость соседствует с иронией. Чарльз Эдвардс, снимавшийся в сериале «Аббатство Даунтон» (Downton Abbey, 2010) и фильме «Филомена» (Philomena, 2013), берётся за главную роль в постановке, размышляющей о бремени королевского сана и о непреодолимых силах, способных уничтожить монарха. Яркие цвета и красочные костюмы, задействованные в этой исторической постановке, отлично смотрятся на большом экране.

Страна: Великобритания

Год: 2016

Режиссёр: Саймон Годвин

В ролях: Чарльз Эдвардс, Дэвид Стурзэйкер, Оливер Бут, Сара Вудворд, Джонни Глин, Уильям Гонт

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 2 часа 41 минута

Цены

450 р.

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