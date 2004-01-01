Питер Пэн
Совместная постановка Национального театра и театра «Олд Вик» (Бристоль)
Совместная постановка Национального театра и театра «Олд Вик» (Бристоль)
Все дети вырастают, кроме него… Любимый герой сказки Джеймса Барри возвращается в новой, ярчайшей и волшебной постановке, способной вызвать одинаковый восторг как у детей, так и у взрослых.
Когда Питер Пэн теряет свою тень, бойкая девочка Венди помогает ему вернуть её. Взамен Венди приглашают в гости в волшебную страну Нетинебудет – там героев ждут Капитан Крюк, фея Динь-Динь, Тигровая Лилия и море волшебства, музыки и захватывающих дух приключений.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Режиссёр: Салли Куксон
Жанр: спектакль
Язык: английский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 2 часа 50 минут, с одним антрактом
Возраст: 12+
450 р.
Постановка Королевского Национального театра
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