Ограничения: 12+

Все дети вырастают, кроме него… Любимый герой сказки Джеймса Барри возвращается в новой, ярчайшей и волшебной постановке, способной вызвать одинаковый восторг как у детей, так и у взрослых.

Когда Питер Пэн теряет свою тень, бойкая девочка Венди помогает ему вернуть её. Взамен Венди приглашают в гости в волшебную страну Нетинебудет – там героев ждут Капитан Крюк, фея Динь-Динь, Тигровая Лилия и море волшебства, музыки и захватывающих дух приключений.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссёр: Салли Куксон

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 2 часа 50 минут, с одним антрактом

Возраст: 12+