Опасные связи

Ограничения: 16+

В 1782 году знаменитый роман Шодерло де Лакло о сексе, интригах и предательстве в дореволюционной Франции вызвал настоящий фурор во всём мире. Двести лет спустя пьеса Кристофера Хэмптона по мотивам романа вызывала схожий резонанс в театральной сфере, отхватив главные британские театральные премии, имени Лоуренса Оливье и газеты Evening Standard, в категории «лучшая пьеса». Возобновленная постановка Джози Рурк отмечает тридцатилетие пьесы.

Бывшие любовники маркиза де Мертей и виконт де Вальмон – записные интриганы; за каждым тянется шлейф сломанных судеб. Новая намеченная жертва – юная прекрасная наследница Сесиль Воланж; Вальмон соглашается соблазнить её на пари с маркизой, хотя самого его куда больше привлекает прекрасная мадам де Турвель, славящаяся своей безупречной репутацией в свете. Пока эти аристократы ведут безжалостные игры чужими сердцами, их собственные оказываются далеко не так неуязвимы, как им бы того хотелось.

Страна: Великобритания

Год: 2015

Режиссёр: Джози Рурк

В ролях: Элейн Кэссиди, Доминик Уэст, Уна Стаббс, Эдвард Холкрофт, Джэнет МакТир

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры (прямая трансляция – английские субтитры)

Хронометраж: 2 часа 55 минут