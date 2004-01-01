Одержимость

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Совместная постановка театра «Барбикан» и «Toneelgroep Amsterdam»
Совместная постановка театра «Барбикан» и «Toneelgroep Amsterdam»
Спектакль по мотивам фильма Лукино Висконти, основанного на романе Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды».
Джино по своей натуре – бродяга и кочевник, неряшливо одетый, но внешне невероятно привлекательный. У придорожного кафе он знакомится с парой супругов, Джузеппе и Джованной. Джино и Джованна поддаются взаимному влечению, и между ними возникает бурный роман. Они решают избавиться от третьего лишнего – мужа Джованны. Но в этой леденящей кровь истории о разрушительной страсти преступление еще больше отдаляет любовников друг от друга.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Режиссер: Иво ван Хове
В ролях: Джуд Лоу
Жанр: спектакль
Язык: английский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 2 часа без антракта
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