Ничья земля

Ограничения: 16+

Однажды летним вечером два стареющих писателя, Хёрст и Спунер, встречаются в пабе в Хэмпстеде пропустить по стаканчику – и так увлекаются, что продолжают глубоко за полночь, уже у Хёрста на дому. Чем выше растёт батарея пустых бутылок, тем невероятнее становятся байки литераторов, и вскоре невинная болтовня двух старых друзей становится крайне напряженной. А когда в доме появляются двое сурово настроенных молодых людей, дела приобретают ещё более серьёзный оборот.

Страна: Великобритания

Год: 2016

Режиссёр: Шон Матиас

В ролях: Иэн МакКеллен, Патрик Стюарт, Оуэн Тил, Дэмиен Молони

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры (прямая трансляция – без субтитров)

Хронометраж: 2 часа 35 минут