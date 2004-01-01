Масштабное, многофигурное музыкальное полотно об ассирийском царе Навуходоносоре II (Набукко – сокращенная версия его труднопроизносимого имени), плененной израильтянами дочери его Фенене, возлюбленном Фенены – племяннике царя Иерусалима Измаиле и коварной Абигайль, внебрачной дочери Набукко, ставшей владычицей Вавилона. Если проще, в двух словах – то о политическом коварстве, силе любви и божественном вмешательстве в людские дела. Это третья опера Верди, но именно её композитор считал своим первым «настоящим» достижением и началом художественной карьеры.

Со дня премьеры в 1842-м «Набукко» не жаловался на отсутствие популярности: это стопроцентный оперный хит. Вот и спектакль-ветеран, созданный под музыкальным руководством Джеймса Ливайна, не покидает репертуар Мет уже больше 15 лет. Заглавную партию исполняет царственный Пласидо Доминго, который сам почти так же властителен и точно не менее знаменит, чем его герой.

Страна: США

Год: 2017

Режиссёр: Элайджа Мошински, Джеймс Ливайн

В ролях: Людмила Монастырская, Джейми Бартон, Рассел Томас, Пласидо Доминго, Дмитрий Белосельский

Жанр: опера

Язык: итальянский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 2 часа 55 минут, с одним антрактом