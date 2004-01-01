Макбет
Опера Верди по трагедии Шекспира
Опера Верди по трагедии Шекспира
Анна Нетребко представит свое прочтение роли Леди Макбет – роли, предъявляющей высочайшие требования и к вокальному, и к актерскому мастерству исполнителя. Знаменитой постановкой Эдриана Ноубла, премьера которой состоялась в 2007 году, продирижирует Фабио Луизи. В заглавной роли выступит Желько Лучич, Джозеф Каллейя исполнит партию Макдуфа, а Рене Папе – Банко.
Страна: США
Год: 2014
Режиссёр: Эдриан Ноубл
Актёры: Анна Нетребко, Джозеф Каллейя, Желько Лучич, Рене Папе
Жанр: опера
Язык: итальянский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 3 часа 25 минут
Возраст: 16+
600 р.
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