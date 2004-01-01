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Макбет

Опера Верди по трагедии Шекспира

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции, Опера.

Анна Нетребко представит свое прочтение роли Леди Макбет – роли, предъявляющей высочайшие требования и к вокальному, и к актерскому мастерству исполнителя. Знаменитой постановкой Эдриана Ноубла, премьера которой состоялась в 2007 году, продирижирует Фабио Луизи. В заглавной роли выступит Желько Лучич, Джозеф Каллейя исполнит партию Макдуфа, а Рене Папе – Банко.

Страна: США

Год: 2014

Режиссёр: Эдриан Ноубл

Актёры:  Анна Нетребко, Джозеф Каллейя, Желько Лучич, Рене Папе

Жанр: опера

Язык: итальянский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 25 минут

Возраст: 16+

Цены

600 р.

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