Любовь издалека

Ограничения: 16+

В основе постановки лежит подлинная, пусть и похожая на сказку, история принца де Блаи, трубадура XII века Жофре Рюделя. Он страстно любил графиню Триполитанскую, он сложил в честь ее красоты уйму стихов — но он никогда не видел девушки, зная о ее достоинствах лишь по рассказам паломников и друга. Любовь на расстоянии — идеальная любовь, которой не суждено материализоваться: Рюдель отправился в крестовый поход, в странствиях заболел и скончался на руках возлюбленной. Финский композитор Кайя Аннели Саариахо написала на этот сюжет чувственную и гипнотическую оперу на французском языке.

Музыка погружает в призрачное пространство, где живут легендарные персонажи: трубадур Жофре, принцесса Клеманс (так зовут героиню в либретто Амина Маалуфа, лауреата Гонкуровской премии) и их вестник Пилигрим. И вряд ли кто-то справился с постановкой лучше канадца Робера Лепажа, театрального мага, чьи гастрольные спектакли не раз завораживали зрителей Чеховского фестиваля, а «Гамлет | Коллаж» с Евгением Мироновым входит в репертуар Театра Наций.

Страна: США

Год: 2016

Режиссёр: Робер Лепаж

В ролях: Сюзанна Филипс, Тамара Мамфорд, Эрик Оуэнс

Жанр: опера

Язык: французский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 2 часа 46 минут, с одним антрактом