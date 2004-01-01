Ограничения: 16+

Верди много не бывает. Особенно когда речь о самой популярной его опере. И особенно – когда речь о самой популярной инсценировке ХХI века. Спектакль немца Вилли Деккера, режиссера-минималиста, мастера лаконичных, но сильнодействующих жестов, родился в 2005-м году на Зальцбургском фестивале. Партию почти святой куртизанки Виолетты Валери исполняла Анна Нетребко, и это был не просто успех. «Травиата» Деккера/Нетребко оказалась феноменально востребованной – ведущие оперные театры мира мечтали заполучить его в репертуар. Постановка не утратила популярности и после того, как Нетребко покинула проект; в Мет спектакль Деккера возобновляется с 2013-го.

Судя по непременным аншлагам, вечная жизнь ему гарантирована. И самое удивительное, что он не старится, не ветшает – в первую очередь, благодаря тому свежему дыханию, что приносят на сцену новые певицы. В Мет с 2015 года блистает болгарское сопрано Соня Йончева, обладательница лукавого прищура, печальной улыбки и жгучего балканского темперамента.

Страна: США

Год: 2017

Режиссёр; Вилли Деккер

В ролях: Соня Йончева, Майкл Фабиано, Томас Хэмпсон

Жанр: опера

Язык: итальянский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 2 часа 33 минуты, с одним антрактом