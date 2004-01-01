Кто боится Вирджинии Вулф?

После вечеринки преподавательского состава в кампусе одного из американских колледжей Марта и Джордж, немолодая семейная пара (он – профессор, она – дочь президента колледжа), приглашают к себе домой Ника и Хани, молодого нового преподавателя и его супругу. В плане – продолжение веселья на дому, но вечер быстро перестаёт быть томным, когда молодые люди становятся участниками сложных и опасных психологических игр, которые Джордж и Марта ведут между собой.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссёр: Джеймс Макдональд

В ролях: Имелда Стонтон, Конлет Хилл, Люк Трэдуэй, Имоджен Путс

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 10 минут, с двумя антрактами