Кавалер розы

Ограничения: 16+

Финальная премьера сезона выводит на сцену комедию – и весьма озорную. Начинается всё не где-нибудь, а в спальне княгини, супруги маршала, которой объясняется в любви 17-летний Октавиан. Признание прерывает вторжение кузена Маршальши, похотливого барона Окса – он женится на богатой наследнице Софи и ищет кавалера, который по обычаю должен преподнести невесте розу. Княгиня предлагает поручить это Октавиану. Дальнейшее – карнавальная череда недоразумений и влюбленностей.

Роберт Карсен, сторонник ярких постановочных красок, переносит действие из XVIII века в эпоху упадка империи Габсбургов, ближе ко времени написания оперы. Увидим, откроет ли это дополнительные смыслы в отчасти пародийном сочинении. Но очевидно незабываемым окажется дуэт американки Рене Флеминг (Маршальша) и латышской певицы Элины Гаранчи (Октавиан).

Страна: США

Год: 2017

Постановка: Роберт Карсен

В ролях: Рене Флеминг, Элина Гаранча, Эрин Морли, Мэтью Поленцани, Маркус Брюк, Гюнтер Гройсбёк

Жанр: опера

Язык: немецкий

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 4 часа 12 минут, с двумя антрактами