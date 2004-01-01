Кавалер розы
Опера Штрауса в постановке Нью-йоркской «Метрополитен-опера»
Опера Штрауса в постановке Нью-йоркской «Метрополитен-опера»
Финальная премьера сезона выводит на сцену комедию – и весьма озорную. Начинается всё не где-нибудь, а в спальне княгини, супруги маршала, которой объясняется в любви 17-летний Октавиан. Признание прерывает вторжение кузена Маршальши, похотливого барона Окса – он женится на богатой наследнице Софи и ищет кавалера, который по обычаю должен преподнести невесте розу. Княгиня предлагает поручить это Октавиану. Дальнейшее – карнавальная череда недоразумений и влюбленностей.
Роберт Карсен, сторонник ярких постановочных красок, переносит действие из XVIII века в эпоху упадка империи Габсбургов, ближе ко времени написания оперы. Увидим, откроет ли это дополнительные смыслы в отчасти пародийном сочинении. Но очевидно незабываемым окажется дуэт американки Рене Флеминг (Маршальша) и латышской певицы Элины Гаранчи (Октавиан).
Страна: США
Год: 2017
Постановка: Роберт Карсен
В ролях: Рене Флеминг, Элина Гаранча, Эрин Морли, Мэтью Поленцани, Маркус Брюк, Гюнтер Гройсбёк
Жанр: опера
Язык: немецкий
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 4 часа 12 минут, с двумя антрактами
600 р.
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