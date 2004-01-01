Искатели жемчуга
Видеотрансляция оперы в постановке Пенни Вулкока
Видеотрансляция оперы в постановке Пенни Вулкока
В последний раз «Искатели жемчуга» звучали со сцены Мет в 1916 году, во времена Энрико Карузо. Теперь постановкой этого нежного создания Бизе займется Пенни Вулкок, ранее работавшая над «Доктором Атомиком» Джона Адамса. Под управлением Джанандреа Нозеды в главных партиях выступят Диана Дамрау (прекрасная жрица Лейла), Мэтью Поленцани и Мариуш Квечень (Надир и Зурга, искатели жемчуга, чья дружба проходит испытание любовным соперничеством. Именно их дуэт, «Au fond du temple saint», стал одним из самых известных дуэтов в оперной литературе).
Страна: США
Год: 2016
Режиссёр: Пенни Вулкок
Актёры: Диана Дамрау, Мэтью Поленцани, Мариуш Квечень, Николя Тесте
Жанр: опера
Язык: французский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 2 часа 36 минут
Возраст: 16+
600 р.
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