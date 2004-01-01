Троянская война окончена. Критский царь Идоменей возвращается домой. Страшная буря разбивает корабль, но царь остается жив – и дает опрометчивую клятву: принести в жертву Посейдону первое живое существо, что встретит на берегу. Первым царь встречает родного сына Идаманта, разбившего сердце сразу двум прекрасным чужестранкам – Илие и Электре...

Барочный шедевр, в котором, в отличие от мифа-первоисточника, всё хорошо заканчивается. Появление его в репертуаре Мет – двойная сенсация: впервые в серии Live in HD «незаезженная» опера Моцарта, причем в классической, датированной началом 1980-х постановке Жан-Пьера Поннеля, возобновляемой Мет после десятилетнего перерыва. Партию критского царя Идоменея, в которой когда-то блистал Лучано Паваротти, исполнит американец Мэтью Поленцани, тенор, которому не привыкать к определению «фантастический».

Страна: США

Год: 2017

Жанр: опера

Постановка: Жан-Пьер Поннель

В ролях: Эльза ван дер Хевер, Надин Сьерра, Элис Кут, Мэтью Поленцани, Алан Опье

Язык: итальянский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 58 минут, с двумя антрактами

Возраст: 16+