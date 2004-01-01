Балет «Герой нашего времени» – результат достаточно неожиданного творческого союза. В балете, в отличие от оперы, крайне редко прибегают к помощи театральных режиссеров, за хореографию и постановку отвечает один человек – балетмейстер. В «Герое» же танцы поставил Юрий Посохов, а режиссурой занимался Кирилл Серебренников. Музыку специально для этого спектакля написал композитор Илья Демуцкий. Результат получился столь впечатляющим, что успешному триумвирату уже заказан новый балет, а «Герой нашего времени» получил высшую театральную награду страны, «Золотую маску», в категории «лучший спектакль года».

Одна из примечательных особенностей спектакля состоит в том, что в каждой из трех частей (Бэла, Тамань, Княжна Мери) – свой Печорин. И не только с точки зрения различия в образах и характере, но и буквально: ведущую партию во всех частях танцуют разные артисты. Для зрителей это, помимо всего прочего, возможность увидеть большее количество звезд Большого за один вечер.

Балет, поставленный в год 200-летия со дня рождения Лермонтова, великолепно передает нервную, эмоциональную, трагическую суть произведения.

Страна: Россия

Год: 2017

Жанр: балет

Хореография: Юрий Посохов

Режиссер-постановщик: Кирилл Серебренников

В ролях: Игорь Цвирко, Ольга Смирнова, Александр Водопетов, Артем Овчаренко, Екатерина Шипулина, Вячеслав Лопатин, Георгий Гусев, Руслан Скворцов, Светлана Захарова, Кристина Кретова, Денис Савин

Язык: английский, французский

Перевод: русские субтитры (прямая трансляция – без субтитров)

Хронометраж: 2 часа 45 минут

Возраст: 16+