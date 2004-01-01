Гедда Габлер
Постановка Королевского Национального театра
Постановка Королевского Национального театра
Гедда и Тесман только вернулись из медового месяца, но их брак уже дал трещину. Гедде, дочери генерала, скучно, она чувствует, что оказалась в ловушке брака, который свершился не по любви. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, Гедда пытается манипулировать всеми, кто её окружает, чем только усугубляет свою трагедию.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Режиссёр: Иво ван Хове
В ролях: Рут Уилсон, Кайл Соллер, Кейт Дюшен, Рэйф Сполл, Чаквуди Ивуджи, Шинейд Мэттьюс, Эва Магьяр
Жанр: спектакль
Язык: английский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 2 часа 25 минут
450 р.
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