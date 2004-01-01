Евгений Онегин

Ограничения: 16+

Пушкин + Чайковский = любовь. И это, в первую очередь, зрительская любовь к чарующей и глубоко русской опере о подверженном меланхолии столичном повесе Онегине, нежной деревенской юнице Лариной и бедняге-поэте Ленском, жертве судьбы и переменчивого онегинского настроения.

Постановка англичанки Деборы Уорнер уже транслировалась в проекте Live in HD: в 2013-м году спектакль открывал сезон в Мет. Впрочем, он – легкий, солнечный и совсем чуть-чуть лубочный (вообще, Уорнер очень старательно воссоздала приметы русской жизни) – подкупает красотой и простотой и не может надоесть. Особенно когда в главных партиях оперные боги Нетребко и Маттеи.

Страна: США

Год: 2017

Постановка: Дебора Уорнер

В ролях: Анна Нетребко, Елена Максимова, Алексей Долгов, Петер Маттеи, Штефан Коцан

Жанр: опера

Язык: русский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 37 минут, с двумя антрактами