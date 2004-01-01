Евгений Онегин
Либретто Шиловского и Чайковского по одноименному роману в стихах А.С. Пушкина
Либретто Шиловского и Чайковского по одноименному роману в стихах А.С. Пушкина
Пушкин + Чайковский = любовь. И это, в первую очередь, зрительская любовь к чарующей и глубоко русской опере о подверженном меланхолии столичном повесе Онегине, нежной деревенской юнице Лариной и бедняге-поэте Ленском, жертве судьбы и переменчивого онегинского настроения.
Постановка англичанки Деборы Уорнер уже транслировалась в проекте Live in HD: в 2013-м году спектакль открывал сезон в Мет. Впрочем, он – легкий, солнечный и совсем чуть-чуть лубочный (вообще, Уорнер очень старательно воссоздала приметы русской жизни) – подкупает красотой и простотой и не может надоесть. Особенно когда в главных партиях оперные боги Нетребко и Маттеи.
Страна: США
Год: 2017
Постановка: Дебора Уорнер
В ролях: Анна Нетребко, Елена Максимова, Алексей Долгов, Петер Маттеи, Штефан Коцан
Жанр: опера
Язык: русский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 3 часа 37 минут, с двумя антрактами
600 р.
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