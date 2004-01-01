Двенадцатая ночь

Ограничения: 18+

Тэмсин Грег исполняет роль Мальволии в новой трактовке классической комедии Шекспира о романтической путанице в том, кто есть кто. Корабль разбивается о скалы, и Виолу выбрасывает на берег. Её брат-близнец Себастьян пропал, перед ней неизвестная земля. Исполненная решимости проложить себе дорогу самостоятельно, девушка отправляется на изучение окрестностей, и так начинается круговорот обманов, заблуждений и нераскрытых чувств. Чувства также переполняют дом герцога Орсино и графини Оливии, с такой силой, что этот поток подхватывает даже обычно чопорную экономку Мальволию. В месте, где практически каждый не тот, за кого себя выдаёт, произойти может всё, что угодно.

Саймон Годвин («Человек и сверхчеловек», «Хитроумный план щёголей») руководит новой постановкой шекспировской комедии со звездой комедийных сериалов Тэмсин Грег («Книжный магазин Блэка», «Эпизоды») в роли преображённой любовью Мальволии.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссёр: Саймон Годвин

В ролях: Тэмсин Грег, Фиби Фокс, Тамара Лоуренс, Дэниэл Эзра, Оливер Крис, Тим МакМуллан, Дэниэл Ригби, Дун МакКичан

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа, продолжительность предварительная

Возраст: 18+