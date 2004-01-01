Ограничения: 16+

Каменный гость – Командор, которого Дон Жуан так опрометчиво пригласил на ужин, – отправляет обаятельного развратника в адское пекло. Но, несмотря на такой ужасающий финал, это, по определению самого композитора, веселая драма, опера-буффа. И гениальный проказник Моцарт предлагает не столько осуждать Дон Жуана, сколько брать с него пример жадного наслаждения жизнью.

Элегантная и ироничная постановка британца Майкла Грандаджа (его кинодебют «Гений» (Genius, 2016) с Джудом Лоу и Колином Фертом совсем недавно прошел в наших кинотеатрах) проверена временем – она в Мет c 2011 года. Но спектакль, назначенный на 22 октября, особый: в нем впервые английский баритон Саймон Кинлисайд (кстати, настоящий Командор – Ордена Британской империи) будет соблазнять нашу потрясающую Хиблу Герзмаву, исполнительницу партии Донны Анны.

Режиссёр: Майкл Грандадж

В ролях: Хибла Герзмава, Малин Бюстрём, Пол Эпплби, Саймон Кинлисайд, Адам Плахетка, Мэтью Роуз, Кванчул Юн

Страна: США

Год: 2016

Жанр: опера

Язык: итальянский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 26 минут, с одним антрактом